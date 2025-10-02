Cely Farias integra elenco de O Agente Secreto, representante do Brasil no Oscar

A atriz Cely Farias alcança um novo patamar em sua carreira ao integrar o elenco de O Agente Secreto, longa de Kleber Mendonça Filho que conquistou dois prêmios no Festival de Cannes e foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026. O filme estreia em território nacional em 6 de novembro de 2025, exclusivamente nos cinemas, e já desponta como uma das produções mais aguardadas do ano.

Na trama, Cely dá vida a Cleide, personagem inspirada no caso do menino Miguel, episódio que comoveu e indignou o país em 2020. A partir da linguagem crítica e sensível de Mendonça, a produção revisita um dos acontecimentos recentes mais impactantes da sociedade brasileira, transformando-o em arte e reflexão. A personagem de Cely, que carrega as contradições desse fato real, é peça-chave na narrativa e promete provocar fortes emoções no público.

Com mais de duas décadas de trajetória, a atriz reúne trabalhos de destaque no cinema, teatro e televisão. Entre eles, os premiados “Remoinho” (2020), além de produções recentes como “Nascentes” (2023) e “Alvará” (2023). No teatro, integra grupos de relevância como Parahyba Rio Mulher, Ser Tão Teatro e Graxa, participando de montagens de repercussão nacional e internacional, como “Alegria de Náufragos”, vencedor do Prêmio Prio do Humor 2023.

Além da atuação, Cely se dedica à pesquisa e ao ensino, sendo mestre em Artes Cênicas, diretora e preparadora de elenco. Essa formação plural a transforma em uma artista completa, que se reinventa a cada papel e mantém firme sua postura de investigadora da cena contemporânea.

O Agente Secreto chega aos cinemas brasileiros com a responsabilidade de reafirmar a força do audiovisual nacional no cenário internacional. Com Cely Farias no elenco, o longa promete emocionar plateias, projetar debates urgentes e consolidar o cinema brasileiro como uma potência cultural em diálogo com o mundo.