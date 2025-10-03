Apresentadora do SBT revela transformação com mais de 8kg eliminados e inspira seguidores

Apresentadora, modelo, influenciadora digital e formada em Nutrição, Luiza Malavazzi vem conquistando cada vez mais espaço nas redes sociais, tornando-se referência quando o assunto é saúde, bem-estar e estilo de vida saudável.

Estilo de Vida

Em uma matéria especial, Luiza compartilha detalhes de sua jornada de emagrecimento, que resultou em mais de 8kg eliminados por meio de mudanças de hábitos na alimentação e treinos consistentes.

Seguindo o lema “o básico funciona”, ela mostra que uma alimentação saudável pode ser prática, valorizando o tradicional arroz, feijão, proteína e uma boa salada.

Luiza também revela que excluir o consumo de álcool foi fundamental para desinflamar o corpo e que, apesar de amar um docinho, reduzir a ingestão de açúcar foi essencial para alcançar seus resultados.

Rotina intensa de exercícios

Além da alimentação, Luiza mantém uma rotina de treinos diversificada, que inclui musculação, muay thai, spinning e pilates, práticas que a ajudaram a conquistar um corpo mais definido e saudável. A mudança não impactou apenas sua vida: seu noivo, o empresário Murillo Conventi, também entrou na onda e já emagreceu mais de 20kg, inspirado por seu exemplo.

A influenciadora relata:

“Um dia vi uma frase que levo até hoje comigo…Ou você cuida da saúde, ou terá que cuidar da doença.

Meu objetivo é mostrar que disciplina, equilíbrio e boas escolhas podem transformar vidas”, afirma a apresentadora do programa Hora da Fama.

Influência



Com autenticidade e carisma, Luiza Malavazzi inspira diariamente milhares de pessoas a acreditarem que é possível ter uma vida saudável sem dietas da moda, mas sim com alimentação leve, limpa e equilibrada, aliada à disciplina e constância nos treinos.