Bruno Avelar é homenageado por Deive Leonardo em Joinville

O empresário Bruno Avelar foi homenageado nesta sexta-feira (03/10), em Joinville (SC), pelo evangelista Deive Leonardo, considerado o maior pregador da internet. O reconhecimento aconteceu durante a inauguração da nova sede do Ministério Deive Leonardo na cidade.

Segundo Deive, a homenagem — acompanhada da entrega da placa “Arão 001” — foi uma forma de expressar gratidão ao amigo, que esteve ao seu lado em momentos decisivos da trajetória. Bruno Avelar foi responsável pela turnê evangelística realizada em sete estados brasileiros em 2025, que reuniu mais de 200 mil pessoas em eventos gratuitos.

Além de atuar como produtor da turnê, Bruno também tem papel fundamental como amigo e conselheiro de Deive. O evangelista destacou que foi incentivado por Avelar a expandir ainda mais seu ministério e a dar passos ousados na nova fase, marcada pela inauguração da sede em Joinville.

“Bruno foi o primeiro a acreditar, a incentivar e a ajudar na realização da cruzada evangelística. Esse reconhecimento é por tudo que ele fez, mas também pelo que representa em termos de visão e encorajamento para o nosso ministério”, declarou Deive Leonardo.

Emocionado, Bruno Avelar agradeceu pela homenagem e destacou a amizade com o evangelista:

“Estar ao lado do Deive nessa caminhada é um privilégio enorme. Ver o alcance que ele tem levado ao Brasil e ao mundo me enche de gratidão a Deus. Receber esse reconhecimento hoje, diante da sua nova fase e de tantas pessoas, é uma alegria que guardarei para sempre no coração.”

A homenagem contou ainda com a presença de Paulinha Leonardo, esposa de Deive, e reforça a parceria e amizade entre os dois.