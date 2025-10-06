SiLL Esteves estreia programa na TV Band Litoral e movimenta o mercado televisivo da Baixada Santista

Reconhecida nacionalmente por sua trajetória na televisão e no humor, SiLL Esteves acaba de marcar presença em Santos e na Baixada Santista com uma grande novidade: a estreia de seu programa “De Repente Família”, exibido de segunda a sexta-feira, às 14h, na TV Band Litoral (TH+ Band).

Com a força do seu nome e credibilidade no cenário artístico brasileiro, SiLL Esteves dá um novo passo em sua carreira, trazendo para a região um projeto inovador, com leveza, humor e muita verdade. Ao lado do marido, V de Valcir — que é Co apresentador e também assina a direção do programa —, SiLL abre as portas de sua casa e compartilha com o público os desafios e as alegrias da vida em família.

No formato de reality show, “De Repente Família” acompanha o dia a dia do casal com o filho de 1 ano, o carismático Baby Thommy, e os quatro cães da raça Spitz Alemão — Squantchy, Bruce, Bellinha e Rachel —, que também são parte importante dessa história.

A produção é assinada pela Super Pimenta Produções, produtora de SiLL Esteves. Já o roteiro e a idealização do programa levam a marca pessoal de SiLL e V de Valcir, reforçando a autenticidade e originalidade do projeto.

Além da estreia na TV, a mudança de SiLL e sua família para Santos marca uma nova fase de vida. Ao se tornar mãe, a artista buscou oferecer mais qualidade de vida ao filho e encontrou na cidade o equilíbrio perfeito entre tranquilidade, segurança, boa infraestrutura e contato com a natureza, sem abrir mão da proximidade com São Paulo. Baby Thommy se adaptou rapidamente, já adora brincar na praia, e até os quatro cães da família aproveitam os passeios diários pela orla.

A chegada em Santos também já rendeu frutos artísticos: SiLL realizou seu primeiro show de stand up comedy na cidade, sendo calorosamente recebida pelo público local e por fãs que vieram de cidades vizinhas. Em breve, ela planeja estrear na região o espetáculo “Sou mãe, e agora?”.

Animada com a receptividade e com as possibilidades que a nova cidade oferece, SiLL resume: “Foi uma decisão muito feliz escolher Santos como nossa nova residência, criar meu filho aqui está sendo incrível. Queremos aproveitar pra fazer cruzeiros, já que o porto é “quintal de casa”. Estamos aproveitando ao máximo as maravilhas da cidade e já nos sentimos abraçados pelo público e pela região.”