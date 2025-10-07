Giullia Buscaccio vive fase de destaque e estreia em duas produções inéditas no streaming em 2025

Aos 28 anos, Giullia Buscacio vive um dos momentos mais produtivos de sua trajetória artística. Com 16 anos de carreira completados em 2025, a atriz estreia em novembro como uma das protagonistas de Os Donos do Jogo, nova série da Netflix, e também estará na quarta temporada de Arcanjo Renegado, produção original do Globoplay.

Além das estreias nos streamings, Giullia gravou neste ano o longa Álibi, ao lado de Leandro Hassum e Maurício Destri, previsto para chegar aos cinemas em 2026. “Depois de Renascer, tive algumas semanas de férias e logo iniciei a preparação e o processo de caracterização para Arcanjo Renegado. Foi a primeira vez que pintei meu cabelo para uma personagem e, em pouco tempo, já estava dando vida à Tay. Foi um processo intenso e muito gostoso, além de ter sido a minha primeira experiência gravando para streaming”, contou.

Sobre Os Donos do Jogo, a atriz revela entusiasmo com a trama: “É, sem dúvida, um dos roteiros mais incríveis que já li na vida, com um elenco dos sonhos e uma história de ficção que vai surpreender todo mundo”.

Giullia também reflete sobre o atual momento da carreira e os desafios de amadurecer em cena: “Para quem começa cedo, essa transição é sempre um grande desafio. Esses dois projetos vieram para somar nessa nova fase. A Suzana e a Tay são mulheres muito distintas entre elas e também muito diferentes de mim. Como atriz, isso é uma das coisas mais gostosas: poder transitar por universos tão diferentes e me reinventar a cada trabalho”.

Questionada sobre as cenas mais quentes que aparecem nas produções, Giullia encara com naturalidade: “Não é uma questão para mim. Em ambos os projetos contei com uma equipe preparada, que me deixou confortável em todo o processo. Essas cenas são coreografadas e sempre existe um motivo para estarem ali, não é uma nudez gratuita. Elas ajudam a contar a história e fazem parte da construção das personagens”.

Quando o assunto são os próximos passos, Giullia é direta: ainda tem uma lista de projetos que deseja realizar, diferentes diretores com quem sonha em trabalhar e colegas de profissão com quem gostaria de dividir cena. “Sou movida a novos desafios. Não importa o formato, seja cinema, televisão ou streaming, o que me move é a possibilidade de contar boas histórias”, resume.

Conciliando personagens distintos no mesmo ano, Giullia celebra: “Viver todas essas personagens é muito simbólico. Sou muito grata por poder estar vivendo três papéis tão diferentes e tão importantes para a minha carreira”.