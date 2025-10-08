AJAXX estreia como artista principal e lança "COLHEITA" com Filipe Ret, Borges e Vulgo FK

Um dos nomes mais influentes da produção musical no rap nacional, AJAXX, que acumula mais de 7 bilhões de streams, 40 discos de platina e 145 de ouro, dá início a uma nova etapa da carreira com o lançamento de “COLHEITA”, seu primeiro single como artista principal. A faixa já está disponível desde às 00h desta segunda-feira, 06 de outubro, pela Mainstreet Records, gravadora fundada por Orochi, e reúne três grandes vozes da cena: Filipe Ret, Borges e Vulgo FK.

Com batida intensa e atmosfera que mescla imponência e lirismo, “COLHEITA” é uma faixa que traduz perfeitamente a essência de AJAXX. O som traz versos sobre poder, prazer, conquista, sedução, lealdade e superação, costurados por um refrão que abençoa os frutos do trabalho e da persistência. Ret abre o single com sua assinatura inconfundível, Borges contribui com a vivência crua e direta das ruas, e Vulgo FK adiciona a cadência melódica que completa a química explosiva do trio.

Mais do que uma colaboração de peso, o single representa um marco: é o primeiro capítulo da jornada artística de AJAXX como protagonista. A narrativa de seu álbum de estreia será contada em quatro etapas, e “COLHEITA” simboliza justamente esse início, o momento em que, após canos dedicados a cultivar carreiras e hits para outros artistas, o produtor finalmente colhe os frutos de sua própria caminhada.

No visualizer de "Colheita", quem assume o protagonismo é o mascote do AJAXX. A animação se passa em um laboratório que funciona como uma metáfora para o estúdio, o lugar onde tudo ganha forma. Lá, o mascote se aventura como se fosse um alquimista sonoro: mistura elementos, testa fórmulas e experimenta combinações. Cada frasco, cada reação química representa uma parte do processo criativo, seja um beat, uma voz, um feat. É como se cada som e cada colaboração se tornassem ingredientes de uma fórmula sonora única. O laboratório simboliza o que acontece sempre que AJAXX entra em seu estúdio: uma verdadeira alquimia musical, onde diferentes influências se combinam para dar origem a algo novo, nesse caso, "Colheita".

" Sempre produzi para outros artistas, mas lançar meu próprio som é a realização de um sonho. Esse single abre uma nova fase da minha carreira, onde mostro mais de quem eu sou de verdade. Tô muito feliz em poder compartilhar isso com todo mundo e eu espero que a galera sinta a energia da faixa e se conecte com ela da mesma forma que eu me conectei quando criei ", explica AJAXX.

Natural do município de Lapa, no Paraná, AJAXX iniciou sua trajetória na música eletrônica, mas foi no trap que encontrou sua verdadeira identidade. Sua vida mudou ao se conectar com Maquiny e, posteriormente, com Orochi, com quem ajudou a fundar a Mainstreet Records. O primeiro fruto dessa parceria foi o icônico “Assault Crime Perfeito”, faixa que lançou oficialmente a gravadora no cenário nacional e abriu portas para uma história de sucessos.

AJAXX colaborou como produtor musical em grandes projetos de muitos dos maiores artistas brasileiros da atualidade, como: Filipe Ret, MC Cabelinho, L7NNON, Oruam, Ludmilla, Veigh, Major RD, Vulgo FK, Poze do Rodo; além de Orochi, que é CEO da Mainstreet Records. Dentre os sucessos produzidos por AJAXX estão: "Freio da Blazer", de L7NNON, com o clipe com mais de 245 milhões de views; "Minha Cura", de MC Cabelinho, com 140 milhões de visualizações; "Me Sinto Abençoado", de MC Poze do Rodo feat Filipe Ret, com 241 milhões; e "Saturno”, de BIN com 166 milhões de visualizações no Youtube, dentre outros grandes sucessos nacionais.

Agora, ao assumir a linha de frente, AJAXX não apenas reafirma sua importância na cena urbana, mas também se apresenta como artista completo, pronto para entregar uma experiência musical que une impacto sonoro, identidade visual e uma narrativa contínua. “COLHEITA” é a primeira amostra dessa nova era, uma faixa que já nasce grande pelo peso de seus colaboradores e pela força da produção, mas que também carrega o simbolismo de um recomeço.