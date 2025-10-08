Saiba quem é Robinho, cantor que encantou Belo e outros nomes em festival

O Samba Recife 2025 acabou no fim de semana, mas continua repercutindo na internet. Um dos momentos mais marcantes da edição ganhou as redes sociais nesta quinta-feira, 02: o cantor Robinho, natural de Joaquim Nabuco (PE), surpreendeu o público e os artistas Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, e Yan com o timbre de sua voz durante a canção “Ainda Gosto de Você”.

O pernambucano, que hoje mora no Rio de Janeiro, estava assistindo ao show quando foi chamado de surpresa ao palco. No vídeo que viralizou, Bruno entrega o microfone para Robinho e fica visivelmente impressionado com sua potência vocal, reação que foi acompanhada pela vibração da plateia.

Mas afinal, quem é Robinho? O cantor iniciou sua carreira em 2019 e já conquistou espaço no cenário do pagode com músicas como “Grupo da Família”, “Eu Não Vou Esquecê-la” e “O Mundo Girou”. Além disso, soma parcerias com artistas do gênero e vem se consolidando como uma das promessas da nova geração do samba e pagode.

Robinho havia ido ao festival para participar do show do grupo Menos é Mais, que acabou sendo cancelado devido ao afastamento médico de um de seus integrantes. A ausência abriu caminho para que outros artistas o convidassem a subir ao palco, como Ferrugem, Revelação, Belo, Dilsinho, Yan e o próprio Sorriso Maroto.

“Acho que fui o artista que mais fez participações no Samba Recife, porque cantei com muita gente. Foi uma experiência única, principalmente por dividir o palco com ídolos que admiro desde criança”, disse Robinho.

Com o vídeo em alta nas redes sociais e uma sequência de participações em shows históricos, Robinho saiu do Samba Recife como uma das grandes revelações do festival, mostrando que sua voz já conquistou não só artistas consagrados, mas também o público.