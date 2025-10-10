Monique Mon: influenciadora brasileira que transformou a quarentena em sucesso nas redes sociais

O isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19 foi um período de incertezas para milhões de pessoas — mas também o ponto de partida para histórias de reinvenção. A brasileira Monique Mon é um desses exemplos. Vivendo em Lisboa, ela começou a produzir vídeos durante a quarentena de 2020, sem imaginar que ganharia projeção internacional e se tornaria uma influenciadora digital reconhecida por seu humor e engajamento social.

Um de seus vídeos viralizou nas redes, alcançando grandes páginas de entretenimento e chamando a atenção de celebridades brasileiras. Nomes como Evandro Mesquita, Luana Piovani, David Brazil e Lore Improta foram alguns dos primeiros a compartilhar seus conteúdos, ampliando sua visibilidade e impulsionando sua presença digital.

Com o passar do tempo, outros artistas passaram a acompanhar e interagir com suas postagens, entre eles Ivete Sangalo, Daniel Cady, Fafá de Belém e Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee. O reconhecimento de personalidades consagradas ajudou a consolidar Monique Mon como uma voz autêntica nas redes.

Mais do que entreter, a influenciadora soube transformar sua visibilidade em ações de impacto social. Em plena pandemia, criou a campanha Janela Solidária (@janelasolidaria), em Lisboa — uma iniciativa que convidava moradores a deixarem alimentos em suas janelas para quem estivesse em necessidade. A proposta viralizou e inspirou projetos semelhantes no Brasil, como o Muro Solidário.

Além da atuação humanitária, Monique também se destacou pela produção de vídeos de humor e entrevistas em seu canal no YouTube, abordando temas como convivência, empatia e conscientização sobre a Covid-19.

Sua trajetória, no entanto, também foi marcada por desafios. Ao longo dos últimos anos, enfrentou perdas de contas importantes nas redes, processos judiciais e desmonetização de um de seus canais. Mesmo diante das adversidades, manteve o foco e continuou produzindo conteúdo, conquistando uma base fiel de seguidores.

Atualmente, Monique Mon segue ativa como influenciadora digital, com destaque no Instagram, onde mistura humor, crítica social e reflexões sobre o cotidiano. Sua autenticidade, combinada ao olhar sensível para as questões humanas, faz de sua trajetória um exemplo de superação e reinvenção em tempos digitais.