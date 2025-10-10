InícioColunistas#Mariana Morais

Edilson Silva comemora sucesso do "Debate Pronto" que teve como convidado Dado Dolabella como comentarista - (crédito: Divulgação)

Desde junho deste ano, o apresentador Edilson Silva comanda o programa “Debate Pronto”, exibido de segunda a sexta-feira, ao vivo, pela BandSports. Gravado no Rio de Janeiro e transmitido para todo o país, o programa vem conquistando cada vez mais o público e já ultrapassou a marca de meio milhão de telespectadores.

Em setembro, o “Debate Pronto” registrou um crescimento expressivo de mais de 100 mil telespectadores, consolidando-se como uma das atrações esportivas mais comentadas do canal.

Com seu estilo direto e bem-humorado, Edilson lidera o debate ao lado de Renê Simões e do ex-jogador Sorato discutindo os principais temas do futebol com leveza e credibilidade.

O sucesso também se reflete nas participações especiais que movimentaram o programa nesses três meses, como a do ator Dado Dolabella que rendeu grande repercussão nas redes e entre os fãs.

“Estou muito feliz com o resultado e com o carinho do público. A cada dia o programa cresce mais, e isso mostra que estamos conseguindo unir credibilidade, opinião e entretenimento de um jeito leve e dinâmico”, celebra o apresentador.

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 10/10/2025 09:24
