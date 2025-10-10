Latino comemora sucesso de novo hit, que já passa de 2,8 milhões de views em 2 semanas

“Casamento do Brabo”, nova música de Latino em parceria com os DJs Charles New e Lukkas, já se consolida como um sucesso absoluto. Lançada no dia 25 de setembro, a faixa atingiu a marca impressionante de 2,8 milhões de visualizações no YouTube em apenas 15 dias, mostrando que a mistura de funk contagiante com a melodia clássica de “The Sound of Silence” conquistou rapidamente o público.

Latino, ícone da música brasileira e do funk nacional, comemorou o feito: “Estou muito feliz com a recepção de ‘Casamento do Brabo’. Em apenas duas semanas, milhões de pessoas já estão curtindo e dançando com a música. É incrível ver que conseguimos criar algo que conecta tanta gente e traz alegria para o público”, disse o artista.

A música marca uma colaboração inédita e estratégica com Charles New e Lukkas, dois nomes promissores do cenário musical, que trazem energia e inovação à faixa. A união da experiência de Latino com a criatividade dos DJs resultou em um funk moderno, que respeita as raízes do gênero e ao mesmo tempo apresenta uma sonoridade fresca e envolvente.

O videoclipe, produzido integralmente com inteligência artificial pelo estúdio Memória 3D, de Guilherme Genereze (@genezioiarts), acompanha a música e oferece uma experiência visual cinematográfica, reforçando a proposta inovadora do lançamento. “Casamento do Brabo” convida o público a dançar, cantar e celebrar o amor e a coragem de ser “brabo” em um mundo em constante transformação.