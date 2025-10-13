Maria Melilo e Dicesar encantam 100 crianças em ação social no Dia das Crianças

Neste domingo, 12 de outubro, Dia das Crianças, a campeã do BBB 11, Maria Melilo, e o ex-participante do BBB 10, Dicesar, proporcionaram um dia inesquecível para cerca de 100 crianças na cidade de Osasco, na Grande São Paulo.



A dupla, que tem se dedicado às causas sociais, surpreendeu os pequenos com uma performance especial na Igreja Cristo Liberta.



Maria Melilo, caracterizada como a princesa Bela, e Dicesar, fantasiado de Fera, recriaram o clássico conto “A Bela e a Fera”, levando encantamento, alegria e muita emoção para os presentes. A ação, que Maria realiza anualmente desde 2011, teve como objetivo principal espalhar amor, promover momentos de felicidade e reforçar a importância do carinho e da atenção com as crianças em situação de vulnerabilidade.

Além da caracterização e da encenação, as crianças também foram presenteadas com brinquedos e guloseimas, recebendo ainda o afeto e a atenção dos artistas. A atmosfera era de pura celebração, com sorrisos largos, olhos brilhando e muitos agradecimentos por parte das famílias e da comunidade local.



“É uma tradição do coração. Faço questão de estar presente todos os anos para lembrar essas crianças de que elas são especiais e merecem amor e alegria”, afirmou Maria, visivelmente emocionada com a receptividade das crianças.



Dicesar também destacou a importância da ação: “Ver o sorriso deles é o maior presente. É um gesto simples, mas que carrega um significado imenso”.



A iniciativa demonstrou que com solidariedade e união, é possível transformar o dia de muitas crianças em um momento mágico e inesquecível.