Musa do Brasileirão faz harmonização e preenchimento definitivo para corrigir assimetria na face

Por conta de um lado do rosto diferente do outro, a chamada assimetria, a musa do Brasileirão e do Flamengo, Daiane Alves, realizou o preenchimento com PMMA (polimetilmetacrilato). O resultado, segundo ela, mudou sua vida para melhor.

“Me olhar no espelho após o procedimento e agora, é realizador. Foi um sonho que conquistei. Hoje, minha autoestima está muito além da que eu tinha antes. Sinto-me mais confiante. Acredito que toda mulher merece se sentir assim”, revela Daiane Alves.

A médica Ana Magnani, responsável pelo procedimento de Daiane, conta que aplicou PMMA na região do malar zigomático, a área das maçãs do rosto; mento, parte central e inferior da face, também conhecida como queixo; e mandíbula. “O PMMA é utilizado há mais de 80 anos na Medicina e regulamentado pela Anvisa para tratamentos corretivos e reparadores como esse. Ele é um produto biocompatível, seguro e eficaz. É, inclusive, utilizado para reconstruções faciais”, explicou a médica, Dra. Ana Magnani, inscrita no CRM-SP sob o nº 176.731.

Capa da Sexy neste ano, Daiane Alves está ainda mais segura após o tratamento. Para ela, “se amar é fazer o que sonha, o que vai fazer você se sentir ainda melhor”, garante Daiane, destaque na Acadêmicos do Tucuruvi no Carnaval 2026.