Fifo Benicasa: entre a fé e o suspense, o ator que transforma personagens em reflexão sobre o humano - (crédito: TV Globo/Fábio Rocha)



O nome Fifo Benicasa começa a aparecer com força nas produções mais comentadas da TV e do streaming. Sua presença em Vale Tudo (TV Globo), Paulo, o Apóstolo (Record/Disney) e Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (HBO) mostra a trajetória de um intérprete que transita entre o sagrado, o realismo e o suspense, sem perder o eixo humano que norteia suas criações.

Na nova versão de Vale Tudo, Fifo interpreta Alcides, o investigador que atua ao lado do delegado Mauro, vivido por Claudio Jaborandi. O personagem chega à novela nas duas últimas semanas de exibição, justamente quando o país revive a histórica pergunta: “Quem matou Odete Roitman?”

“Alcides é investigador, ele trabalha com o delegado Mauro, e entra exatamente nesse ponto de virada da trama. É o momento em que o Brasil inteiro volta a falar sobre isso — está no rádio, na TV, na internet, nas ruas. É incrível fazer parte desse movimento cultural tão forte”, explica Fifo.

Com passagens por produções de peso, o ator já havia mostrado sua versatilidade em Paulo, o Apóstolo, onde interpretou Barnabé, personagem que simboliza fé e lealdade, e em Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, drama da HBO onde viveu o pai de família protetor e advogado Humberto.

Formado pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) e pela Oficina de TV da Fundação Cesgranrio, Fifo tem se destacado pela densidade emocional de suas atuações.

Seja como Barnabé, Humberto ou Alcides, ele imprime uma verdade rara e uma energia cênica que transcende o papel.

“Esses personagens me colocam em lugares muito diferentes: a fé, o equilíbrio e a busca por justiça. Mas, no fundo, todos falam sobre o ser humano e suas escolhas. E é isso que me move como ator”, reflete.

Ao unir no mesmo ano presença em grandes produções de 2025: Vale Tudo, Paulo, o Apóstolo e Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, Fifo Benicasa consolida-se como um nome na nova geração de intérpretes brasileiros.