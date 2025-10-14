Com realização do Grupo Globo, SP Gastronomia 2025 recebe o "agronejo" de Gabriel Sales

A autenticidade do interior vai ecoar no coração de São Paulo. Aos 20 anos, o cantor e compositor Gabriel Sales é um dos nomes mais promissores do movimento “agronejo”, vertente que mistura estética rural, letras sinceras e influências do agronegócio à música sertaneja moderna. Dono de uma identidade marcante e uma voz que equilibra romantismo e força, o artista se apresenta no SP Gastronomia 2025, evento que transforma o Parque Villa-Lobos em um grande festival de sabores e sons.

Do campo para o palco: o som que representa o agronejo

Nascido em São Paulo e com raízes em Torre de Pedra (SP), Gabriel Sales mistura campo e cidade em suas composições. Apaixonado pela viola desde a adolescência, o jovem cantor é considerado uma das principais apostas do agronejo, subgênero que valoriza a cultura do agro com uma pegada jovem, moderna e conectada.

“Me apresentar em um evento como o SP Gastronomia é sempre muito especial, ainda mais por ser em São Paulo, pois posso levar a cultura do agro e do interior para a cidade através das minhas músicas. Isso é muito especial pra mim. Além disso, estar em um evento grande como esse, ao lado de nomes como Israel & Rodolffo, é a realização de um sonho”, destaca Gabriel.

Com mais de 20 milhões de streams nas plataformas digitais e uma base sólida de 400 mil ouvintes mensais no Spotify, Gabriel tem conquistado o público com suas letras autênticas e sua sonoridade que une o tradicional e o contemporâneo. Em sua nova fase, marcada pelos “corridos caipiras”, ele combina referências da música regional, romantismo e arranjos modernos que renovam o sertanejo sem romper com suas origens.

SP Gastronomia 2025: o sabor da música e da alta cozinha

Realizado pelo Jornal O Globo, Rádio CBN e Valor Econômico, o SP Gastronomia 2025 acontece nos dias 10, 11, 12 e 17, 18 e 19 de outubro, no Parque Villa-Lobos, e reúne mais de 20 estabelecimentos gastronômicos, entre eles nomes premiados como A Casa do Porco, Mocotó, Aizomê, Frida & Mina, Grand Hyatt São Paulo e Osso.

Depois de conquistar o público no Rio de Janeiro, o evento chega à capital paulista com a proposta de integrar o maior ecossistema de gastronomia do país, unindo alta gastronomia, cultura e entretenimento em um mesmo espaço. O público poderá degustar pratos assinados por grandes chefs enquanto assiste a shows de artistas como Titãs, Paula Lima, Jorge Aragão, Buchecha, Falamansa, entre outros nomes.

No dia da apresentação de Gabriel Sales, o público poderá esperar um clima de festa, emoção e brasilidade, onde a sonoridade do campo encontra o público urbano em um mesmo compasso.

