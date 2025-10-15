A nova era da beleza bridal: pele radiante, leveza e autenticidade dominam a NYFW Bridal 2025 - (crédito: Divulgação)

Naturalidade com acabamento impecável, peles luminosas e uma elegância que valoriza a essência feminina marcaram presença nas passarelas da New York Bridal Fashion Week 2025. A estética da vez aponta para uma beleza atemporal e real, em que cada traço é exaltado com sutileza e personalidade, uma tendência que redefine o conceito de maquiagem nupcial no cenário internacional.

Por trás desse novo olhar está o beauty artist brasileiro Marcello Costa, responsável por traduzir em beleza o espírito de marcas como Yumi Katsura, Nicole + Felicia, Berta, Esé Azénabor, Idan Cohen e Lee Petra. Sua direção de beleza para a temporada destacou o equilíbrio entre sofisticação e naturalidade, consolidando a tendência das peles frescas, texturas leves e expressões autênticas.

“Minha proposta é realçar o que já é belo, trazendo luz, textura e expressão sem sobrecarregar. A maquiagem deve ser uma extensão da personalidade da noiva, não uma máscara”, explica o artista.

A harmonia entre o impacto visual e o frescor natural foi o ponto alto dos bastidores da NYFW Bridal. O resultado são noivas que parecem brilhar de dentro para fora, com acabamentos translúcidos e luminosos que refletem o desejo contemporâneo por uma beleza mais orgânica e emocional.

Parte desse efeito vem da colaboração de Marcello com a marca BELONG BE, cuja nova linha de balms foi apresentada recentemente na Paris Fashion Week, sendo destaque em Nova York e reforçando o protagonismo das texturas suaves e da hidratação na maquiagem moderna.

Além de assinar a beleza do desfile da estilista Esé Azénabor, o brasileiro também atua em parceria com a Anastasia Beverly Hills, confirmando sua influência entre os grandes nomes da indústria global de beleza.

Com presença marcante em editoriais, campanhas e passarelas internacionais, Marcello Costa representa o DNA da beleza brasileira: uma combinação de leveza, calor e autenticidade, agora consagrada no palco da moda nupcial mais prestigiado do mundo.