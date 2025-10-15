Estreia de Stefano Agostini no Festival do Rio marca fase mais madura com '(Des)Controle'

O Festival do Rio marcou a estreia de Stefano Agostini nas telonas com o longa “(Des)Controle”, dirigido por Rosane Svartman e Carol Minen, e produzido por Iafa Britz, responsável também pelo argumento da história. No filme, o ator interpreta Eduardo, o “Duda”, filho de Cátia (Carolina Dieckmann) e Zeca (Caco Ciocler), e irmão de Bernardo (Rafael Fuchs).

A trama acompanha três fases da vida dessa família, tendo o alcoolismo materno como fio condutor emocional. Em meio ao sofrimento da mãe, Duda busca compreender e ajudar, revelando um olhar sensível e contido — uma entrega que destaca Stefano como um nome em ascensão no cinema nacional.

Aos 14 anos, o ator niteroiense vive uma fase de amadurecimento artístico. Conhecido por nove temporadas como o detetive Zeca, da Capa Verde, em “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul”, do canal Gloob, ele agora se distancia da imagem infantil para explorar narrativas mais profundas.

Stefano iniciou sua carreira aos 5 anos, participando de campanhas para Lojas Americanas e Reserva Mini, e passou por produções da TV Globo como “Zorra Total” e “Tá no Ar: A TV na TV”. Enquanto rodava o longa, ele também integrava a turnê da peça “D.P.A. – A Peça 2: Um Mistério Musical em Magowood”, mostrando versatilidade e comprometimento com a arte.

Com “(Des)Controle”, Stefano Agostini consolida uma nova fase — mais madura, cinematográfica e cheia de promessas —, mostrando que o talento que conquistou o público na infância está preparado para crescer junto com ele.