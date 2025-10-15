Clareou lança "Eu e Ela" e dá início ao novo projeto audiovisual

O grupo Clareou inicia as celebrações pelos 15 anos de carreira com um lançamento especial. A faixa “Eu e Ela” chega às plataformas digitais e ao YouTube nesta quarta-feira, 16 de outubro, dando o pontapé inicial no projeto audiovisual “Clareou 15 Anos”.

Mais do que apenas uma nova música, a canção traz uma releitura cheia de romantismo, emoção e balanço — características que definem a trajetória do grupo no samba. “Eu e Ela” narra um encontro apaixonante digno de "cena de novela", como define a própria letra. Com arranjos renovados e a identidade sonora marcante do Clareou, o grupo aposta na força da conexão com o público para embalar essa nova fase.

Branco, vocalista do grupo, explica a escolha da faixa como abertura do projeto comemorativo. “Essa música representa muito bem o que é o Clareou: verdade, sentimento e uma boa dose de alegria. A gente quis abrir esse novo projeto com uma faixa leve, com aquela pegada romântica e dançante que o público ama”, afirmou.

O projeto “Clareou 15 Anos” vai além do inédito e resgata a memória afetiva dos fãs. A proposta reúne regravações de sucessos que marcaram a carreira do grupo e clássicos de outros artistas que embalaram as rodas de samba do Jacarepaguá Tênis Clube — local que faz parte da história do Clareou desde os primeiros acordes.

Para Fernando Mellete, integrante do grupo, o trabalho tem sabor de reencontro. “Foram 15 anos intensos, de estrada, aprendizado e conquistas. Esse projeto é um presente para o nosso público e também um reencontro com nossas origens, com tudo aquilo que nos inspirou a seguir no samba. A gente colocou o coração em cada detalhe”, ressaltou.