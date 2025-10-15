Haysam Ali celebra estreia nas semanas de moda de Milão e Paris

Entre looks de grifes renomadas e momentos marcantes nos bastidores da alta-costura, o ator brasileiro-americano Haysam Ali viveu uma experiência inesquecível em sua estreia nas temporadas de moda de Milão e Paris. Apaixonado por moda desde a infância, ele chamou atenção nos principais desfiles europeus com produções ousadas e uma estética que reflete autenticidade e liberdade.

Após marcar presença em desfiles icônicos da Dolce & Gabbana, Schiaparelli e Celine, Haysam contou como foi viver de perto o universo que sempre admirou. “Esse período na Europa foi muito mais do que assistir a desfiles — foi mergulhar em um mundo que sempre me inspirou, mas agora com um olhar interno. A energia, o cenário, o impacto das marcas... foi transformador”, revela o artista.

Durante a temporada, um dos visuais que mais repercutiram foi sua releitura da estética colegial criada por Hedi Slimane para a Celine, com um toque pessoal que reforçou seu estilo elegante e contemporâneo. O ator circulou entre nomes influentes da moda e do entretenimento, consolidando sua presença como uma figura de destaque na cena fashion internacional.

Com um olhar atento às tendências e às narrativas por trás de cada coleção, Haysam afirma que a vivência na Europa mudou sua relação com a moda. “Eu sempre acompanhei esse universo, mas estar ali, entender o processo criativo, os bastidores e as histórias por trás de cada look, fez tudo ganhar outro sentido. É impossível voltar igual”, diz ele, relembrando a infância folheando revistas especializadas.

Nos últimos anos, o artista passou a adotar uma estética agênero, investindo em produções que rompem com padrões tradicionais. A ousadia ficou evidente nas semanas de moda, com combinações que incluíam corsets, acessórios e peças tradicionalmente associadas ao feminino. “Nunca vi sentido em limitar o que visto com base em rótulos. Moda é expressão. Me visto de acordo com o que sinto naquele momento”, afirma.

Entre as produções mais comentadas, está o look usado em Milão, avaliado em cerca de US$100 mil (mais de R$500 mil), que incluía uma corrente inteiramente feita de diamantes. O visual reforçou sua identidade estética: ousada, refinada e sem fronteiras.

Com essa estreia nas passarelas internacionais, Haysam Ali não apenas reafirma seu amor pela moda, mas também consolida uma trajetória que une arte, autenticidade e propósito — uma mistura que promete continuar chamando atenção por onde ele passar.