Influencer Natasha Azarany revela truques naturais para conquistar sobrancelhas cheias

A influenciadora e beauty expert Natasha Azarany vem chamando atenção nas redes sociais com suas dicas simples e eficazes para transformar sobrancelhas finas em fios cheios, fortes e saudáveis — tudo de forma natural, sem recorrer a procedimentos invasivos.

“Eu sempre falo que o primeiro passo é guardar a pinça e respeitar o tempo do seu fio. O segredo está na paciência e no cuidado diário”, afirma Natasha, que costuma mostrar seus resultados em vídeos e tutoriais de skincare.

Entre suas técnicas preferidas está a micromassagem diária na região das sobrancelhas, feita com as pontas dos dedos. “Basta bater levemente por uns 30 segundos em cada sobrancelha. Esse simples hábito melhora a circulação e deixa os fios mais fortes e saudáveis”, explica.

Outro truque que viralizou entre suas seguidoras é o “belisquinho da sobrancelha”, movimento suave com o polegar e o indicador, do início até a cauda. “Pode parecer simples, mas ajuda na oxigenação e ativa o crescimento dos fios que estavam enfraquecidos”, garante a influenciadora.

Natasha também tranquiliza quem sofre com sobrancelhas muito depiladas, afirmando que elas podem sim voltar a crescer — desde que os cuidados sejam mantidos com consistência. “Geralmente leva de 12 a 16 semanas para atingir o máximo de crescimento. O importante é não desistir no meio do caminho”, comenta.

Entre os cuidados que ela recomenda estão:

- Aplicar diariamente um óleo natural ou sérum nutritivo específico para sobrancelhas;

- Evitar arrancar os fios por pelo menos três meses;

- Massagear com azeite de oliva à noite para nutrir os folículos;

- Manter uma alimentação rica em biotina, vitamina E e proteínas vegetais;

- Evitar o sol em excesso e hidratar a região com vaselina.

“Mais importante do que qualquer produto é manter uma rotina de autocuidado. O fio cresce quando tem um ambiente saudável e nutrido — e isso vale para tudo na beleza”, finaliza Natasha.