Projeto de Dorgival Dantas entra na grade de projetos nacionais da Rede Globo - (crédito: Divulgação)


O projeto ‘Derradeiro de Maio’, idealizado pelo cantor e compositor Dorgival Dantas, realizado em sua fazenda Tome Xote, virou Patrimônio Material Cultural do Estado do Rio Grande do Norte agora
está oficialmente dentro do upfront 2026 da Rede Globo. A partir de agora, o evento criado para valorizar a cultura nordestina e o forró ganha visibilidade nacional ao lado de grandes festivais como Rock In Rio e Lollapalooza.

O anúncio aconteceu na última segunda-feira, 13, em um dos eventos mais aguardados do calendário da indústria criativa brasileira em que a Rede Globo apresentou as principais novidades para o próximo ano.

Um dos organizadores do Derradeiro, o empresário André Dantas ressaltou que estar dentro dessa grade reforça ainda mais o compromisso do projeto com a cultura e a música do Nordeste apresentando isso para outros estados e até mesmo países.

Idealizador do projeto, o cantor e compositor Dorgival Dantas citou o compromisso com a música e a cultura nordestina. "São coisas nossas e que quero valorizar cada vez mais. Saber que nosso Derradeiro chegou tão longe é gratificante e nos motiva ainda mais para fazer edições cada vez melhores", disse.

Para o superintendente do grupo InterTV no RN, Thiago Lajus, a inclusão do Derradeiro de Maio no upfront Globo 2026 é o reconhecimento de uma força que vai muito além do entretenimento “É a celebração da identidade de um Nordeste múltiplo, criativo e pulsante. O São João, traduzido pelo olhar da InterTV, mostra que contar boas histórias sobre o nosso povo é também projetar o Brasil em sua forma mais autêntica”, afirmou.

O projeto realizou este ano sua terceira edição, na Fazenda Tome Xote, no município de Olho D’Água do Borges, no Alto Oeste do RN marcando a abertura oficial do São João no Nordeste.

