Influenciadora Dillyene Santana passa por harmonização facial

A cantora e influenciadora Dillyene Santana passou por uma harmonização facial. Ela se submeteu ao chamado Full Face, técnica que busca melhorar a simetria e o equilíbrio do rosto.

O procedimento foi realizado no Instituto Your Best Face. No local, Dylliene foi recebida pela fundadora, Mayara Oliveira, e apresentada à equipe de biomédicas."Elas me explicaram cada detalhe dos procedimentos, o que esperar e como tudo funcionaria, garantindo que eu estivesse 100% segura e confortável", relata a influenciadora.

Com um milhão de seguidores, Dillyene Santana explora o mundo e compartilha suas experiências com seus fãs. A franco-brasileira reside em Paris desde os 14 anos, já rodou o mundo e faz de suas viagens um negócio.