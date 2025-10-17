OUTROEU apresenta 'QUARTO', um convite à calma em meio ao barulho do mundo - (crédito: Divulgação)

A dupla OUTROEU está de volta com o quarto álbum da carreira, “QUARTO”, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, 17 de outubro. O novo trabalho de Mike e Guto é um mergulho profundo em emoções, recomeços e redescobertas — uma obra que combina a delicadeza das composições com a maturidade artística conquistada ao longo dos anos.

Com dez faixas, “QUARTO” é um projeto inteiramente criado, produzido e gravado pelos próprios artistas, em seus home estúdios. A proposta é simples e potente: reconectar-se com o que é verdadeiro.

“Este é, talvez, o disco mais verdadeiro que já fizemos”, afirma Guto. “Ele nasceu em casa, com o que tínhamos por perto — o violão, a voz e a vontade de expressar ideias e construir melodias do nosso jeito”. Mike complementa: “É um disco que fala sobre caminhar por dentro da calmaria, mesmo com o barulho que o mundo carrega. Sobre encontrar paz no que é simples”.

Entre as músicas, o público reencontra faixas já queridas, como “Viver de Carinho”, produzida pela dupla com o apoio de Flavio Senna, irmão e parceiro de longa data responsável pela engenharia de áudio, captação e mixagem do álbum.

O projeto também celebra encontros especiais, como a parceria com Elba Ramalho em “Um Doce e Uma Flor”, uma homenagem à força da música nordestina, e uma emocionante releitura de “À Primeira Vista”, sucesso de Chico César, que ganha uma nova atmosfera com o toque sensível da OUTROEU.

Depois de anos de estrada, “QUARTO” marca um momento de recomeço e introspecção. “Queríamos que esse disco soasse como um respiro”, explica Mike. “Como se estivéssemos no canto da casa, tocando e cantando pra quem estivesse perto. Como era no início. Como sempre foi a essência da OUTROEU.”

Com melodias suaves, letras sinceras e arranjos que equilibram leveza e profundidade, “QUARTO” reforça a identidade da dupla e convida o público a desacelerar.

Mais do que um novo álbum, é um abrigo sonoro — um espaço de paz e verdade em meio ao ruído do tempo.