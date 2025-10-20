Com ‘Reencontro’, Ana Vilela celebra amizades verdadeiras e momentos que permanecem

Sabe aquele amigo que você passa anos sem ver e, quando reencontra, é como se nada tivesse mudado? É dessa sensação que nasce “Reencontro”, novo single de Ana Vilela, que já está disponível em todas as plataformas digitais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Chegando como uma celebração da saudade, da alegria e da força dos laços que permanecem, mesmo à distância, a faixa nasce da história real da amizade entre a cantora e seu empresário, Diego Vivas, que além de gestor é também seu melhor amigo.

Escrita logo após um reencontro inesperado entre os dois, depois de um período de afastamento, a música fala sobre a força das amizades verdadeiras, aquelas que, mesmo com pausas, voltam a existir com a mesma intensidade de antes.

Entre músicas que a faziam lembrar dele e momentos marcantes como o próprio casamento, Ana sentiu a ausência de Diego em diferentes camadas do cotidiano. O reencontro veio de forma inesperada, simples e natural, como se o tempo não tivesse passado.

“Eu tinha muito medo de ser estranho encontrar o Diego de novo, mas quando nos vimos, foi como se a última vez tivesse sido ontem. Entendi que nossa amizade tinha um outro tamanho, e daí nasceu essa canção”, conta. Desde então, além de retomar a relação, consolidaram uma parceria profissional que já soma seis anos.

Com sonoridade leve que mistura influências de R&B e MPB, “Reencontro” traduz em melodia a alegria de reviver conexões importantes. A artista explica: “É uma música muito feliz pra mim, porque fala desse momento de reatar laços. Acho que essa alegria está muito presente no arranjo e no clima da faixa”.

O lançamento marca também um novo ciclo na carreira de Ana, que se prepara para celebrar 10 anos de trajetória em 2026.

“Esse single é o primeiro de alguns que virão até o ano que vem, e eu espero que ajude a conectar cada vez mais as pessoas com a minha história e minhas referências. Dez anos é um numerão, e quero preparar o público com carinho para esse momento”, finaliza.