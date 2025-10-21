Yan celebra nova fase e mantém a essência: 'O mesmo garoto que ama cantar'

Natural de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Yan vive um dos momentos mais marcantes de sua trajetória. Dono de uma voz que tem conquistado o público dentro e fora das redes, o cantor celebra a boa fase com maturidade e gratidão. “É uma sensação incrível. Ver minhas músicas sendo as mais tocadas no pagode da minha cidade é muito especial, porque foi no Rio que tudo começou. Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho, mas também da conexão real que as pessoas criaram com o meu som”, conta o artista, em entrevista exclusiva à Coluna Mariana Morais, do Correio Braziliense.

A história de Yan começou de forma simples, ainda durante a pandemia, em 2020, quando ele começou a postar vídeos caseiros cantando pagode. O talento natural e a autenticidade logo chamaram atenção nas redes sociais. Desde então, o cantor — que iniciou sua jornada musical no universo gospel na adolescência — não parou mais. Hoje, acumula mais de 4,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 25 milhões de visualizações no YouTube, consolidando-se como uma das novas promessas do gênero.

“Eu acho que o que mais mudou foi a consciência do meu propósito. No começo, eu só queria cantar, dividir o que eu sentia. Hoje eu entendo a responsabilidade e o alcance que a música tem. Aprendi a olhar para cada projeto de forma mais profissional, a cuidar da minha voz, da minha equipe, do público. Mas a essência continua a mesma… sou o mesmo garoto que ama cantar e acredita que o pagode é uma forma linda de se conectar com as pessoas”, reflete.

O primeiro grande destaque veio em 2022, com o lançamento de “Vou Desligar”, single autoral que virou hit nas ruas do Rio de Janeiro. O sucesso espontâneo da faixa, sem impulsionamento, chamou atenção da indústria e pavimentou novos caminhos. Em 2024, Yan assinou contrato com a Warner Music Brasil, foi indicado ao Prêmio Multishow e gravou seu segundo DVD com ingressos esgotados.

Entre os projetos mais recentes, está “Pagodyando nas Alturas - Volume 1”, gravado ao vivo no Morro da Urca, no Rio. O audiovisual reúne releituras de clássicos do pagode e faixas do lado B do cantor Belo, um de seus maiores ídolos. “Cada fase teve seu desafio. No começo, o difícil era ser ouvido. Depois, entender como me destacar nas redes. Hoje, busco me consolidar nacionalmente sem perder minha identidade. Mas eu gosto do processo, me envolvo em tudo — das ideias às decisões. Os obstáculos me ajudaram a entender quem eu sou como artista e como pessoa”, conta.

Além do público fiel, Yan também ganhou o reconhecimento de nomes consagrados do pagode, como Ludmilla, Sorriso Maroto e Thiaguinho. “É surreal, né?! São pessoas que abriram caminhos e inspiraram minha geração. Ter o carinho e o incentivo deles me motiva a continuar fazendo o meu som com verdade, buscando evolução e mantendo o respeito por quem veio antes. É uma troca bonita, de admiração e aprendizado.”

Entre novas conquistas e sonhos que se realizam, Yan segue firme no propósito de cantar o amor, a alegria e a essência do pagode. “Me sinto em um momento de colheita, sempre pronto e com vontade de crescer e aprender cada vez mais”, resume, com a leveza de quem entende que o sucesso é consequência de uma caminhada feita com verdade.