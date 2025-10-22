Joel Jota promete maturidade e profundidade em nova temporada de podcast

Com mais de 240 episódios no ar e o posto de podcast de negócios mais ouvido do Brasil, o ‘Jota Jota Podcast’, comandado por Joel Jota, chega à nova temporada prometendo uma fase mais madura, tanto na condução das entrevistas quanto na escolha dos convidados e temas. A estreia está marcada para o dia 4 de novembro, ao meio-dia, no YouTube e no Spotify.

Entre os entrevistados confirmados estão Bianca Andrade, empresária e fundadora da Boca Rosa Company, o investidor Flávio Augusto, fundador da Wise Up, Tallis Gomes, criador do G4 Educação, além do poeta e escritor Fabrício Carpinejar. A proposta, segundo o apresentador, é ampliar as perspectivas sobre negócios, propósito e alta performance, pilares que sustentam o projeto desde o início.

“As pessoas podem esperar um programa mais maduro. O ‘Jota Jota Podcast’ já amadureceu e as pessoas vão perceber isso em várias dimensões, desde o cenário e a qualidade técnica até a profundidade das conversas e a minha própria evolução pessoal”, afirma Joel Jota em entrevista exclusiva à Coluna Mariana Morais, do Correio Braziliense.

O ex-nadador, e hoje referência em desenvolvimento pessoal e empresarial, acredita que o formato de entrevistas reflexivas segue conquistando público por equilibrar conhecimento e prática. “O 'Jota Jota' é uma ponte entre o conhecimento e a ação. A nova temporada chega para provocar reflexões que se transformem em resultados reais na vida pessoal e nos negócios”, destaca.

Ao longo dos cinco anos de gravações, Joel reuniu nomes como Bernardinho, Luiz Felipe Pondé, Kaká Diniz e Phelipe Siani, e diz ter identificado padrões entre os mais de 250 entrevistados que passaram pelo programa.

“Quem alcança alta performance tem três características em comum: sabe gerenciar o tempo, direciona esforço para o que traz resultado e faz as ideias acontecerem. Essa é a essência de quem transforma propósito em realização”, destaca.

Com 1,8 milhão de ouvintes e 9,1 milhões de impressões mensais, o podcast deve manter o formato de entrevistas semanais, agora com um olhar mais introspectivo sobre as trajetórias dos convidados. “Reflexões, mudança de paradigma e também de opinião fazem parte desse novo momento”, diz Joel.

A nova temporada do ‘Jota Jota Podcast’ vai ao ar todas as segundas-feiras, ao meio-dia, nas principais plataformas.