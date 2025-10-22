Felipe Theodoro encara treino "matador" e mostra garra e bom humor

O influenciador Felipe Theodoro, conhecido por sua proximidade com nomes como Giovanna Antonelli, Deborah Secco, Ivete Sangalo e Ludmilla, trocou os flashes por muita endorfina ao encarar um treino puxado com o personal das celebridades, Cássio Fidlay.

A sessão aconteceu em uma das academias mais badaladas do Rio e foi marcada por alta intensidade e clima de descontração. Focado em resistência e condicionamento cardiovascular, o treino testou os limites até de quem está acostumado aos holofotes. “O treino de cardio foi matador! O Theo morreu (risos). Foi muito intenso, frequência cardíaca lá em cima, prevalência total do cardiorrespiratório. Hoje foi pesado!”, contou Fidlay.

Entre risadas e suor, o influenciador mostrou disposição e bom humor do início ao fim — e ainda virou destaque nos vídeos de bastidores gravados pelo treinador. “Gravei tudo, vou editar e mandar. Foi um treino daqueles que rendem boas cenas!”, brincou Cássio, que também é conhecido por treinar artistas e atletas de alto rendimento.

Para Fidlay, o comprometimento do influenciador chamou atenção. “O Theo entrou com disposição, deu o máximo em todos os exercícios. É nítido quando o aluno se entrega e ele fez isso do início ao fim”, destacou o personal.

O encontro marcou o início de uma rotina de treinos que deve se repetir. “A ideia é seguir nessa linha de intensidade e evolução. O Theo tem energia de sobra e uma vibe ótima. Vai render muito ainda”, antecipou Fidlay.

Com carisma, disciplina e estilo, Felipe Theo mostra que o lifestyle fitness também faz parte do seu universo, sempre com um toque de humor, boas companhias e aquele espírito leve que conquista seguidores e colegas de profissão.