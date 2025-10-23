Caio Rios transforma a Bem+ TV e leva emissora a salto histórico de audiência e expansão nacional

A Bem+ TV vive hoje uma das fases mais expressivas desde sua criação — e o nome por trás dessa virada é o do advogado e líder executivo Caio Luiz Rios de Oliveira, que assumiu a presidência da fundação mantenedora da emissora em um momento de baixa relevância e reposicionou a TV para um novo patamar de alcance, profissionalização e presença nacional.

Antes de sua gestão, a Bem+ TV mantinha atuação tímida e limitada, com audiência dispersa e praticamente nenhuma penetração fora do eixo local. Em poucos anos, Caio promoveu uma reestruturação institucional estratégica, modernizando a operação, ampliando parcerias, reposicionando a marca e abrindo portas para distribuição em múltiplas plataformas — TV aberta, digital, mobile, parcerias editoriais e capilaridade com redes comunitárias e empresariais.



O resultado dessa transformação é visível: a Bem+ TV deixou de ser uma emissora regional de baixa expressão e tornou-se uma rede presente em diversas cidades do Brasil, com geração de conteúdo multiplataforma e um crescimento de audiência expressivo, registrado tanto em televisores quanto no consumo digital.

A expansão ganhou fôlego com a consolidação do aplicativo oficial e presença editorial em comunidades estratégicas, atingindo agora públicos que até então não eram impactados pela rede.

Com uma liderança marcada pela combinação de visão estratégica e execução ágil, Caio introduziu uma lógica empresarial moderna, alinhada a modelos contemporâneos de mídia.

Reposicionou a Bem+ TV como canal de impacto social e relevância multissetorial, abrindo espaço para conteúdos humanizados, jornalismo com responsabilidade pública e produções independentes com potencial de engajamento orgânico.



Os dados de expansão disponíveis no site institucional confirmam essa guinada — a emissora passou a integrar redes de distribuição que conectam milhões de pessoas em potencial no território nacional, ampliando sua presença para diferentes formatos e públicos. Para o mercado publicitário, o novo posicionamento representa acesso a um público altamente segmentado, com perfil familiar, comunitário e de engajamento local-real.



O caso Bem+ TV é hoje observado como um exemplo raro de turnaround midiático bem-sucedido no Brasil, conduzido por um líder capaz de unir estratégia, propósito e gestão sólida. Sob a presidência de Caio Luiz, a emissora deixou de ser periférica para tornar-se uma plataforma de comunicação ativa, presente e com potencial crescente de influência nacional.



A consolidação dessa nova fase marca não apenas a retomada da relevância da emissora — mas a confirmação de um projeto que, agora, tem escala real para disputar espaço entre as redes emergentes mais estratégicas do país.