Vivi Fernandez reforça cuidados com a saúde bucal e aposta na prevenção 'Saúde em primeiro lugar' - (crédito: Divulgação)

A atriz e influenciadora Vivi Fernandez mostrou que cuidar do sorriso também é questão de bem-estar e autoestima. Na última terça-feira (22), ela passou por um tratamento odontológico preventivo, reforçando a importância da visita regular ao dentista mesmo sem a presença de problemas visíveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em suas redes sociais, Vivi compartilhou o momento no consultório e deixou um recado aos seguidores: “Dia de cuidar da saúde dos dentinhos. Prevenção sempre. Saúde em primeiro lugar”, escreveu nos Stories.

Segundo o especialista Dr. Anderson Bernal, que realizou o atendimento, a prevenção é o segredo da longevidade dental. “A manutenção periódica e o uso de tecnologias modernas garantem que o sorriso continue saudável e bonito por muitos anos. A Vivi faz isso direitinho, mantendo suas lentes de contato dental e a limpeza em dia”, explicou o profissional.

Sempre vaidosa e preocupada com a saúde, Vivi mantém uma rotina de cuidados que reflete também na estética. O profissional que cuidou da atriz ainda adverte: “Saúde não é moda, é prioridade”, reforçou o dentista ao comentar sobre a importância de visitas preventivas.