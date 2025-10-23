TV 3.0 promete transformar os reality shows brasileiros em experiências imersivas

Os reality shows, que já são fenômeno de audiência no Brasil, devem ganhar uma nova dimensão com a chegada da TV 3.0. O novo padrão de transmissão promete entregar ao público imagens em qualidade de cinema, som imersivo e recursos de interatividade inéditos, aproximando ainda mais os espectadores dos seus artistas e programas favoritos.

Segundo uma pesquisa recente da Kantar IBOPE Media, os reality shows estão entre os formatos mais assistidos da TV aberta, com crescimento de 14% em engajamento digital entre 2023 e 2024. Com a TV 3.0, esse envolvimento tende a aumentar: o espectador poderá escolher câmeras, votar em tempo real e até acessar conteúdos extras diretamente da tela da televisão.

Para Gilberto Gandelman, engenheiro, especialista em telecomunicações e CEO da Proeletronics, o impacto será imediato: “A TV 3.0 vai entregar ao público muito mais do que uma transmissão. Imagine assistir a um reality show e poder trocar de câmera, escolher ver os bastidores ou acompanhar seu participante favorito em tempo real. É um salto tecnológico que muda a forma como nos relacionamos com os programas.”

Além de potencializar o engajamento, a TV 3.0 também deve impulsionar a indústria artística e audiovisual. Diretores, produtores e atores terão novas ferramentas para criar experiências que vão além da narrativa tradicional. “Estamos falando de uma televisão que une a força da TV aberta com a interatividade da internet. Isso abre possibilidades criativas enormes para roteiristas e artistas, e coloca o Brasil em sintonia com o que há de mais moderno no mundo”, completa Gandelman.