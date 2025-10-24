O ano de 2025 marca uma data histórica para Angola: meio século desde a proclamação da Independência Nacional, em 11 de novembro de 1975. Para celebrar o marco, o país promoveu uma série de atividades oficiais que reuniram cultura, memória e reconhecimento, reafirmando a trajetória de luta e o orgulho do povo angolano. Entre os destaques da programação esteve o Festival 50 Anos, evento realizado pelo Governo de Angola com patrocínio e apoio logístico de Bento Kangamba, empresário e filantropo conhecido pelo seu envolvimento em projetos sociais e culturais.

O festival, voltado exclusivamente à música, reuniu grandes nomes da cena artística nacional, consagrando-se como um dos maiores espetáculos já realizados no país. A iniciativa fez parte de um conjunto mais amplo de celebrações que incluiu as Condecorações presidenciais, o Carnaval da Dipanda e outras ações simbólicas espalhadas por diversas províncias, todas com o propósito de homenagear os 50 anos da Independência e refletir sobre o caminho percorrido desde 1975.

Durante a cerimônia de condecorações, o presidente da República homenageou personalidades que contribuíram para o progresso e o desenvolvimento de Angola. Entre os agraciados, Bento Kangamba foi distinguido na Classe Paz e Desenvolvimento, reconhecimento por sua atuação em prol do bem-estar social e da promoção da unidade nacional. O empresário também recebeu a Medalha Militar dos Serviços Distintos, 1ª Classe, honraria concedida a cidadãos que prestam relevantes serviços ao Estado e à sociedade.

Em suas declarações, Kangamba ressaltou que apoiar iniciativas culturais e sociais é uma forma de fortalecer a identidade e os valores que sustentam a nação. “A cultura é um pilar essencial do desenvolvimento. Celebrar a independência é também reafirmar o compromisso com o futuro e com as novas gerações de angolanos”, afirmou.

Mais do que uma série de eventos comemorativos, as celebrações dos 50 anos da Independência Nacional consolidam-se como um momento de união, reconhecimento e projeção de um país que segue em constante construção. A marca de meio século de liberdade simboliza não apenas o passado de resistência, mas o compromisso de Angola com um futuro de paz, progresso e desenvolvimento sustentável.