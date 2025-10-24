Franklin David e o marido Vitor Vianna participam do Hora Bolas Podcast

Franklin David e Vitor Vianna foram os convidados especiais do "Horas Bolas Podcast" e contam histórias imperdíveis. O episódio foi o mais bombástico da atração. Ao lado dos apresentadores Luciano Varella, Pastor e Babi Muniz, a dupla abriu o jogo sobre viagens, gastronomia, os bastidores do Programa TV Fama e muito mais.

Franklin soltou o verbo e fez revelações imperdíveis. No episódio, você ainda descobre por que Babi Muniz nunca posou nua para a Playboy . A verdade foi à tona no podcast.

Franklin e Vitor também falaram de perrengues pelo mundo. Eles disseram que o Cairo é um lugar muito perigoso e explicaram por que não recomendam o Morro de São Paulo para ninguém.

O Hora Bolas é um novo programa de entretenimento que chegou para agitar sua semana!. Apresentado por Babi Muniz, Juan Pastor e Luciano Varella, o podcast estreia com uma proposta leve, divertida e cheia de conteúdo variado. O programa será veiculado às segundas e quintas-feiras, às 19h, trazendo o melhor em esportes, entretenimento, moda, curiosidades de famosos e muito mais!



O podcast tem uma abordagem descontraída e irreverente, com debates, análises e muita interatividade. Cada episódio é uma oportunidade de se informar, divertir e ficar por dentro das últimas novidades do universo esportivo, de celebridades, moda e curiosidades.



Babi Muniz



Influenciadora digital que conquistou o público como assistente de palco do extinto Pânico na TV. Sua experiência inclui participação no reality Made in Japão, apresentado por Sabrina Sato, em 2020. Com mais de 3 milhões de seguidores, Babi compartilha suas viagens, moda e momentos com seu filho Pedro, sempre com uma abordagem autêntica e envolvente. Ela comenta: “Os maiores desafios são dar conta de tudo sozinha. Não é fácil ser pai e mãe, ao mesmo tempo. Além disso, ainda cuidar do financeiro, casa, trabalho.”



Juan Pastor



Publicitário, radialista e jornalista, Juan acumula 19 anos de experiência em rádios renomadas como 89 FM, Jovem Pan FM e Nativa FM. Atuou em diversas funções, desde diretor artístico até apresentador, e contribuiu na criação de programas premiados pelo prêmio APCA. Seu trabalho mais recente na rádio foi na direção e produção do Pânico na Jovem Pan, além de ter coordenado o conteúdo do Domingo Espetacular na Record TV até o ano passado.



Luciano Varella



Formado em Propaganda e Publicidade, Luciano tem vasta experiência no setor musical e de marketing. Trabalhou em rádios como 89 FM Transamérica, na Warner Music e na Abril Music. Após o encerramento da Abril Music em 2004, fundou sua própria empresa, a LV Produção & Marketing Artístico, atendendo clientes de destaque, incluindo Zezé di Camargo & Luciano. Em 2019, passou a atuar no marketing do Hopi Hari, trazendo sua expertise para o mundo do entretenimento.