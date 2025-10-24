Vidente acerta eliminação de 'A Fazenda' e surpreende público

O astrólogo e tarólogo Val Couto voltou a movimentar as redes sociais na noite desta quinta-feira (24) ao fazer mais uma previsão certeira envolvendo "A Fazenda 17". Durante uma live em seu perfil, o especialista afirmou que Nizam Hayek seria o eliminado da semana, destacando que o participante estaria envolto em uma energia enfraquecida e espiritualmente desgastada.

Com base nas cartas do Baralho Cigano e na orientação da Cigana Nadjara, sua mentora espiritual, Val explicou que Nizam apresentava um campo vibracional instável há dias — reflexo de esgotamento emocional, pensamentos negativos e uma desconexão crescente com o público.

"A energia dele está completamente drenada. Ele parece carregado de um peso emocional que o impede de brilhar. O público sente isso. A espiritualidade não mente: quando a vibração cai, o reflexo vem rápido", disse Val durante a transmissão.

Enquanto isso, as energias que envolvem Saory Cardoso e Tamires Assis mostraram-se mais fortes e equilibradas. Segundo o tarólogo, ambas demonstram clareza, foco e um tipo de proteção espiritual que se reflete em empatia e conexão com o público.

"Elas têm luz, têm foco e sabem lidar com as energias ao redor. Diferente de Nizam, que parece lutar contra algo interno, uma instabilidade que vem de dentro", completou.

A live teve grande repercussão nas redes sociais. Pouco tempo depois de ir ao ar, trechos do vídeo já circulavam em páginas dedicadas ao reality, com muitos internautas exaltando mais um acerto do tarólogo, que já havia previsto eliminações em temporadas anteriores com impressionante precisão.

Val Couto, que atua há mais de duas décadas no universo esotérico e é referência no Brasil e em Portugal, reforçou que seu trabalho vai além de tendências ou enquetes online.

"Eu não trabalho apenas com números ou enquetes. Trabalho com a vibração, com o campo energético de cada pessoa. E quando uma energia está baixa, a espiritualidade mostra claramente. Hoje, quem deve deixar o programa é o Nizam", declarou, com firmeza.

Com seu estilo direto e leitura afiada, Val vem se consolidando como um dos nomes mais influentes da astrologia e do tarot no país. Sua capacidade de unir espiritualidade, intuição e análise pública o transformou em figura respeitada tanto entre os fãs do entretenimento quanto entre estudiosos do ocultismo.