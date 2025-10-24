K1erme lança seu primeiro álbum 'Fundo do Serrano'

Do Jardim Serrano para o mundo, o cantor e compositor K1erme acaba de lançar seu primeiro álbum, “Fundo do Serrano”, um trabalho que consolida seu nome entre as novas apostas do trap brasileiro. Aos 21 anos, o artista apresenta um projeto com muita identidade, autenticidade e versatilidade sonora.

K1erme já havia chamado atenção nas redes ao viralizar com um vídeo cantando uma música de Matuê. O timbre semelhante ao do astro cearense gerou grande repercussão entre os fãs — e até o próprio Matuê curtiu a publicação. Desde então, o público passou a enxergar em K1erme um talento que merecia mais visibilidade, e o novo álbum veio para confirmar essa expectativa.

Com oito faixas que transitam entre Trap, G-Funk e R&B, o disco “Fundo do Serrano” é um retrato sincero de suas vivências e aspirações. A proposta é clara: mostrar que é possível sonhar grande mesmo vindo de onde muitos duvidam. Entre as músicas que se destacam estão “Dominando as Área”, “Viagem para Paris” e a faixa-título “Fundo do Serrano”, que carrega o DNA do artista e sua visão de superação.

“Esse álbum é a tradução da minha caminhada. Tudo que eu vivi, as dificuldades, os sonhos, as vitórias… tá ali em cada verso. Eu quis mostrar que dá pra sair do fundo e conquistar o mundo sem perder a essência”, explica K1erme.

Recentemente, o artista vem lotando apresentações em Brasília e em outros estados, conquistando o público com sua presença de palco, carisma e voz marcante. O sucesso dos shows só reforça o que muitos já perceberam nas redes: o jovem do Jardim Serrano é um dos nomes mais promissores da nova geração do trap nacional.

Mais do que um álbum de estreia, “Fundo do Serrano” representa um marco na trajetória de K1erme — um artista que vem conquistando espaço com talento, dedicação e autenticidade.