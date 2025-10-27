Luiza Caldi desabafa sobre relacionamento abusivo: "Desenvolvi crise de ansiedade"

Musa da Vila Isabel, Luiza Caldi foi a convidada do mais recente episódio do podcast "Pod Isso, Karen?", apresentado pela musa da Grande Rio e rainha de bateria da Unidos do Jacarezinho, Karen Lopes. No episódio, a influenciadora conta que encontrou na atividade física uma aliada da saúde mental. É que ela teve crises de ansiedade quando viveu um relacionamento abusivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Eu tinha vivido um relacionamento abusivo bem sério. Desenvolvi crises de ansiedade, ataque de pânico, umas coisas bem pesadas. Eu vi que treinar aliviava a mente. Eu comecei a ficar viciada e viver bem esse lifestyle", conta.

Karen parabenizou a influenciadora por expor essa vivência na internet. Ela ainda perguntou à Luiza como conseguiu enxergar que estava vivendo uma relação tóxica. "Porque no início, elas não enxergam que estão em um relacionamento abusivo. Você enxergou com ele ainda ou sem ele", perguntou a musa da Grande Rio.

A musa da Vila Isabel respondeu que enxergou desde o ínicio que estava em uma relação tóxica, mas teve dificuldades para se libertar. "Ainda tem muito desses caras brutões que batem, gritam e tal. Esse é mais fácil de identificar, disse a influencer. "Ele fez também, mas acho que, hoje em dia,tá um pouco mais velado, né. O cara, ele vai ali pelas beiradas, ele te diminui falando: você acha que essa é a roupa de você usar? Ou você gosta de dançar, você dança e ele faz uma cara feia, tipo. Sabe, ele fazia muito isso também. Então, você começa a achar que você tá errada, que seu jeito é errado. Tudo que você faz que te faz brilhar, você começa a pensar. Gente, não posso fazer? Que tá errado. Que ele vai brigar", respondeu.

Luiza Caldi disse que depois de ter vivido esta relação tóxica deu mais valor à saúde mental. "Quem já esteve no fundo do poço sabe como é ruim e não quer voltar pra lá. E eu vivi a pior fase da minha vida, assim. Teve diariamente várias crises de pânico, várias crises de ansiedade. Uma amiga minha teve uma crise de ansiedade. E ela falou, como você sobreviveu tendo isso todo dia? Eu falei, não sei também. Quando eu paro pra pensar assim, eu não sei. Mas a gente aguenta", conclui.