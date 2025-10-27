Bárbara Roterdã celebra sucesso e destaca a identidade brasileira de 'Vermelho Sangue'

A atriz mineira Bárbara Roterdã vem surpreendendo o público com seu papel como Bia na série original do Globoplay, “Vermelho Sangue”, que estreou recentemente na plataforma. A atriz comemora a repercussão da produção, que combina fantasia e elementos culturais brasileiros, como o cerrado mineiro e lendas nacionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“É incrível ver o público abraçando um universo de fantasia feito aqui, no Brasil, com a nossa identidade. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história”, afirma Bárbara.

Ambientada no Instituto Internacional de Biologia, em Guarambá, a série retrata a chegada de estudantes de diversas partes do Brasil e do mundo para um intenso encontro entre ciência, juventude e misticismo, onde as emoções humanas são o verdadeiro fio condutor da narrativa.

Bárbara vive Bia, filha do dono do bar Mineirada e integrante do grupo que recebe os novos alunos. Curiosa e sonhadora, ela vê nessa convivência uma oportunidade de ampliar horizontes, conhecer outras culturas e imaginar um futuro para além dos limites da pequena cidade.

Para a atriz, a autenticidade cultural da série é um dos principais diferenciais. “Vermelho Sangue traz o nosso cerrado mineiro, nossas lendas, e isso torna tudo ainda mais único. É especial ver que o público se conecta com uma história que tem a nossa cara”, explica.

A produção mistura fantasia, suspense e drama adolescente, criando uma narrativa moderna e acessível. O cuidado com a ambientação e o respeito às tradições regionais refletiram no sucesso da série e na conexão com o público.

Nos bastidores, Bárbara destaca a dedicação de todo o elenco e equipe: “Foi um trabalho muito rico e inspirador. Todo mundo se envolveu com essa proposta de mostrar o Brasil de uma forma diferente, e isso se reflete na química das cenas”.

“Vermelho Sangue” simboliza uma virada significativa na trajetória da atriz, coroando anos de dedicação e persistência. Natural do interior de Minas Gerais, ela trilhou um caminho de superação desde os primeiros passos no teatro até chegar ao set de sua primeira série de streaming. Entre aprendizados intensos e trocas valiosas com o elenco e a equipe, a experiência marcou seu crescimento pessoal e profissional. “Estar nesse projeto é a realização de um sonho e um impulso para tudo que ainda está por vir”, finaliza.