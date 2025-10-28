Influencer Rosana Cidrão lista dicas para manter conexão interior

A influenciadora Rosana Cidrão tem chamado a atenção nas redes ao compartilhar reflexões sobre a importância de manter a reconexão consigo mesma em meio à rotina acelerada. Com uma linguagem leve e acolhedora, ela listou práticas que considera essenciais para não se afastar da própria essência.

“Estar presente em si é um exercício diário. A gente se perde quando começa a viver no automático e esquece de ouvir o que sente”, afirma. Entre as atitudes que Rosana recomenda estão reservar momentos de silêncio, escrever sobre os próprios sentimentos e manter contato com a natureza.

Segundo ela, pequenas escolhas diárias ajudam a manter o equilíbrio emocional. “Dormir bem, comer com consciência, respirar fundo, desacelerar. É simples, mas transforma. A mente se acalma e o coração agradece”, diz.

Para Rosana, o autocuidado vai além da estética — é um compromisso com a própria paz. “Quando aprendemos a nos escolher todos os dias, o mundo lá fora fica mais leve. A reconexão é a base de tudo o que somos.”