Programa Altos Papos recebe o secretário do Turismo de São Paulo, Roberto de Lucena

Na última sexta-feira (24), o programa Altos Papos, transmitido pela Rádio Capital, recebeu o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena. A edição foi marcada por reflexões sobre o crescimento do setor e o impacto positivo do turismo na economia paulista.

A entrevista foi conduzida pelas comunicadoras Nani Venâncio e Camila Silveira, que com leveza e profundidade trouxeram à conversa temas essenciais sobre o fortalecimento regional, o incentivo à economia criativa e as ações estratégicas que têm colocado São Paulo em posição de destaque no cenário nacional.

Durante o bate-papo, Roberto de Lucena destacou que o turismo tem sido um dos pilares de transformação econômica e social no estado. “O turismo é uma força viva que movimenta a economia, gera empregos, promove inclusão e valoriza a identidade cultural das nossas cidades. Em São Paulo, cada destino tem um potencial único, e nossa missão é apoiar, qualificar e divulgar essas riquezas”, afirmou o secretário.

Nani Venâncio destacou o protagonismo da Secretaria de Turismo em levar desenvolvimento aos municípios paulistas e o impacto direto dessas ações na vida das pessoas. Já Camila Silveira ressaltou a importância da valorização dos destinos regionais e do fortalecimento do empreendedorismo local. “É inspirador ver como o turismo vem se tornando um motor real de prosperidade. O trabalho liderado pelo secretário Roberto de Lucena mostra resultados concretos e uma visão moderna de gestão pública”, comentou.

O programa também evidenciou casos de sucesso de cidades que cresceram com o apoio das iniciativas da Secretaria de Turismo, reforçando o papel do setor como um vetor de transformação econômica, social e cultural.

Com uma abordagem informativa e inspiradora, o Altos Papos reafirma sua relevância como espaço de diálogo com grandes nomes do cenário nacional — conectando informação, entretenimento e debates que valorizam o desenvolvimento do Estado de São Paulo.