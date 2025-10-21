3 Palavrinhas lança novo canal e anuncia expansão do universo infantil com conteúdos inéditos



Com mais de 14 bilhões de visualizações e 12 milhões de inscritos, o 3 Palavrinhas, maior fenômeno infantil brasileiro da última década, acaba de iniciar uma nova fase de expansão. O grupo lançou o canal Mini Explorador, primeiro projeto derivado do universo 3 Palavrinhas a ganhar vida própria no YouTube. A proposta traz releituras das músicas já conhecidas pelo público, adaptadas com nova linguagem visual e formato para crianças na primeira infância.

A expansão do universo de personagens continua ainda em 2025: foi lançado hoje o canal individual da Sarah e, até dezembro, será a vez de Miguel e Davi ganharem seus próprios canais, com séries musicais, histórias e novas aventuras que fortalecem a identificação emocional do público com cada personagem.

“O Mini Explorador marca o início de uma nova fase do 3 Palavrinhas, na qual estamos ampliando nossa presença multiplataforma e criando novas experiências para as crianças e famílias que nos acompanham ao redor do mundo. O projeto nasceu do carinho do público e da força de cada personagem dentro do nosso universo”, afirma Samuel Mizrahy, criador do 3 Palavrinhas.

Além da expansão de conteúdo, o movimento acompanha também a estratégia global da marca. Segundo Cecília Bohrer — Head de Distribuição Global do 3 Palavrinhas, a presença internacional cresce de forma consistente:

“Estamos vivendo um momento de forte internacionalização da marca. Chegamos recentemente à Turquia, Índia e Itália, com música e conteúdo traduzidos e adaptados culturalmente. A criação de novos canais reforça essa presença global e fortalece nossa estratégia de alcançar cada vez mais famílias ao redor do mundo”, destaca Cecília Bohrer.

O Mini Explorador já pode ser acessado no YouTube e traz episódios dinâmicos que estimulam a imaginação, a participação ativa e o aprendizado leve por meio de música, cores, movimento e brincadeiras. Assim como o canal principal, os novos projetos mantêm o compromisso do 3 Palavrinhas com conteúdo seguro, educativo e positivo.

Em grande fase de crescimento, o 3 Palavrinhas segue presente no YouTube, plataformas de áudio, redes sociais, shows ao vivo, produtos licenciados e está expandindo também sua presença internacional, incluindo catálogo na Netflix. Com a nova fase de canais individuais, o projeto evolui para um ecossistema completo de entretenimento infantil, acompanhando o crescimento das crianças em diferentes faixas etárias.