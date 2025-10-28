Louvorzão 93 celebra a música cristã com grandes artistas

A Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, será palco de um dos maiores eventos de música gospel do Rio de Janeiro.

No feriado de 20 de novembro, a Rádio 93 FM realiza mais uma edição do Louvorzão 93, que promete emocionar o público a partir das 14h.

Entre as atrações confirmadas estão Sarah Farias, Fernanda Brum, Anderson Freire, Samuel Messias, Eyshila, Elaine Martins, Lukas Agustinho, Fhop Music, entre outros grandes nomes do cenário cristão.

Realizado desde 2015, o Louvorzão 93 se consolidou como um evento tradicional no calendário carioca.

“Carregamos uma grande responsabilidade vinda do céu. Sabemos que muitas histórias são transformadas durante o Louvorzão”, afirma a diretora da rádio, Andrea Maier, que há mais de 20 anos lidera a emissora.

