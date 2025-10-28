Alice Camargo integra o elenco de 'Os Farofeiros 3' e inicia nova fase na carreira - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Alice Camargo começou nesta semana as filmagens de “Os Farofeiros 3”, produção que marca mais um passo importante em sua trajetória. No longa, a jovem contracena com Cacau Protásio, Danielle Winits — que interpreta sua mãe — e um elenco de grandes nomes da comédia nacional.

Com apenas 12 anos, a paulistana Alice Carneiro de Camargo, conhecida artisticamente como Alice Camargo, vem se destacando pelo talento e pela versatilidade. Alegre, focada e apaixonada pela arte de atuar, a artista também pratica hipismo em seu tempo livre.

Iniciando sua carreira aos 6 anos, Alice participou de mais de 80 campanhas publicitárias para grandes marcas. Aos 9, foi convidada para um teste na TV Globo, onde estreou na teledramaturgia. Desde 2022, mora no Rio de Janeiro e acumula experiência em diferentes formatos — novelas, séries, teatro musical e cinema.

Entre seus trabalhos estão três novelas, duas séries, um musical de Charles Möeller & Claudio Botelho (“A Noviça Rebelde”), uma peça teatral, dois filmes nacionais, uma websérie e um curta-metragem.

Atuando, cantando e falando inglês fluentemente, Alice Camargo busca expandir sua carreira internacionalmente, mantendo o foco na formação artística e na construção de uma trajetória sólida no audiovisual brasileiro.