Theo Radicchi estreia como apresentador no programa Domingo Animado

Depois de encantar o público em "A Caverna Encantada" e no live action "Turma Tube", o ator Theo Radicchi vive um novo desafio em sua carreira: ele estreia como apresentador do programa Domingo Animado, ao lado da atriz Wallentina Bonfim.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As gravações aconteceram na tarde desta segunda-feira, 27, quando Theo registrou duas edições do programa, que ainda não têm data definida para ir ao ar.

A novidade marca uma nova fase na trajetória do jovem artista, que agora experimenta os bastidores da TV de uma forma totalmente diferente.

“Eu nunca tinha apresentado um programa! Fiquei muito feliz e emocionado com o convite. Foi uma experiência incrível — é totalmente diferente da atuação, tudo acontece muito rápido e você precisa estar atento aos comandos", diz Theo sobre a experiência.

"Me diverti muito! Espero que o público goste, o programa está lindo!”, complementou o jovem artista, mostrando empolgação com a novidade.

Com carisma e espontaneidade, Theo promete conquistar o público também nessa nova função. Agora, é só aguardar a estreia para conferir o resultado dessa experiência animada.