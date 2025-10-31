 Da infância no YouTube ao mercado bilionário: a trajetória gamer de Yuri Costa

Em 2013, um menino de 9 anos descobriu no YouTube um universo que mudaria sua vida. Esse menino era Yuri Costa, hoje reconhecido como um dos gamers brasileiros que transformaram paixão em profissão.

“Quando olho para trás e vejo a proporção que as coisas tomaram, passa um filme na minha cabeça. Consegui superar todos os desafios, enfrentar a falta de apoio no início e também o preconceito que, infelizmente, até hoje ainda existe”, relembra.

A transformação não foi apenas pessoal. Para Yuri, o mundo gamer acompanhou a evolução tecnológica e se abriu a novos públicos. “Antigamente o mundo gamer era mais fechado, mas agora todo mundo já tem acesso à inteligência artificial e aos próprios robôs. Hoje já dá para você comprar um robô lá da China e trazer para o Brasil. E esse mundo ainda tem muito o que crescer”, observa.

Com a maturidade de quem cresceu junto com o setor, Yuri deixa claro: “O game não é só lazer: é planejamento, é público, é entrega. É uma carreira.”