Vivi Fernandez desafia Martina Sanzi para luta após expulsão da ex-peoa de A Fazenda 17

A recente expulsão de Martina Sanzi de A Fazenda 17, no último sábado (1º), continua repercutindo. Dias após a saída da participante, Vivi Fernandez, que também integrou o elenco do programa — mas na edição anterior, A Fazenda 16 —, fez um desafio direto à ex-peoa.

“Fiquei aqui pensando em uma pessoa pra enfrentar… Ué, Martina! Você não gosta de brigar dentro de reality? Então bora, Martina! O lugar de briga é no ringue. Quero te ver lá, hein? Duas ex-Fazenda, vai ser um show! Será que você vai ser expulsa também do ringue? Vai quebrar as regras lá também? Mamãe aqui tá pronta pra lutar com você!”, provocou Vivi, em tom bem-humorado.

Martina foi expulsa do programa após se envolver em uma briga com outro participante, episódio que resultou em agressão física — o que viola as regras do confinamento e levou à sua saída imediata.

Além do desafio, Vivi também comentou sobre sua relação com as artes marciais e o desejo de participar de uma competição.

“Meu sonho é lutar no FMS. Seria o meu maior desafio! Amo lutas marciais e pratico há alguns anos. Superei um problema de saúde com o boxe, que hoje faz parte da minha rotina de atividades físicas”, contou.