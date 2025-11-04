Sofia Schaadt comemora seus 15 anos com festa dos sonhos em Balneário Camboriú

Brilho, emoção e muita música marcaram a comemoração dos 15 anos de Sofia Schaadt, que reuniu amigos, familiares e parceiros em uma celebração digna de conto de fadas — mas com um toque moderno e cheio de atitude, realizada na última sexta-feira, 31 de outubro. Conhecida pelo carisma e autenticidade, a influenciadora viveu uma noite memorável e inesquecível. “A festa foi linda, do jeitinho que eu sonhei. Estava muito ansiosa para esse momento. Eu já sabia tudo o que iria acontecer, mas viver foi mágico”, contou, emocionada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Desde os primeiros preparativos, sob a assessoria da Dayane Delatori, Sofia fez questão de participar de cada detalhe. A aniversariante idealizou um conceito contemporâneo, com muitos LEDs, lounges interativos e uma atmosfera leve e divertida. “Queria que ninguém ficasse parado, que todo mundo dançasse e se conectasse”, revelou.

A decoração, assinada pela renomada Andrea Guimarães, foi um dos destaques da noite. Inspirada em tons Tiffany, a paleta remetia tanto ao mar de Balneário Camboriú, cidade natal de Sofia, quanto ao azul de seus olhos. “Superou todas as minhas expectativas. Sempre admirei o trabalho da Andrea e tê-la no meu aniversário foi a realização de um sonho”, disse. A identidade visual, com as iniciais “S” e “S” formando um coração, reforçou a personalidade romântica e moderna da debutante.

Outro ponto alto da festa foram os três looks exclusivos assinados por Luhana Pawlick, todos inspirados em flores. “Chorei quando vi o desenho dos vestidos. O da recepção tinha uma flor criada especialmente para mim. O da valsa foi inspirado em peônias e o da balada, em tulipas, minhas flores favoritas”, contou. A noite também teve um momento de emoção com a presença dos pais Amanda e Fábio Schaadt, das irmãs Gabi e Helena e dos avós, que presentearam Sofia com um anel solitário.

No palco, o público vibrou com o show de Matuê, atração principal da festa. A data, inclusive, foi alterada para se adequar à agenda do rapper, um dos mais aguardados pelos convidados. O som continuou com apresentações de DJ Tília, DJ Vitor, DJ Petroski e DJ Kako, garantindo uma pista animada até o amanhecer.

Grandes marcas também marcaram presença com ativações especiais: a Mari Maria Makeup criou um gloss personalizado que foi entregue junto aos convites e distribuído durante a celebração; a E-sential Oficial lançou um perfume assinado por Sofia; e parcerias com Carmed, Lavitan, Smoov e L’Occitane au Brésil completaram o cenário.

Para Sofia, a comemoração vai além de uma simples festa: “É uma mudança de fase muito grande, um marco na vida de toda menina. Quis celebrar para guardar esse dia como algo especial”, afirma.

Entre os convidados, nomes de destaque prestigiaram a data, como Mari Maria, Karla Marques (empresária da Cimed), Liz Macedo, Sophia Florence e Lorena Queiroz. “A Sofi foi um presente na minha vida. Ela é intensa e doce, genuína em tudo o que faz. Tenho muita admiração por ela”, declarou Mari Maria. Liz Macedo também fez questão de homenagear a amiga: “Ela merece todo o sucesso que tem. É uma pessoa brilhante que ilumina todos ao redor.” Já Lorena Queiroz completou: “Uma das melhores amizades que a internet me deu. Ver a Sofia realizar esse sonho me deixa muito feliz.”