Thaís Melchior celebra sucesso na carreira com papel duplo em nova série da Record

Após um período longe da emissora, Thaís Melchior está de volta à Record em grande estilo. A atriz integra o elenco da nova série “O Senhor e a Serva”, spin-off da produção “Paulo, O Apóstolo”, que promete prender o público com uma trama repleta de fé, resistência e amor ambientada na Roma Antiga.

Ao longo de dez episódios, a série mostrará os contrastes entre a espiritualidade e a crueldade do Império Romano, explorando dilemas humanos e emocionais com intensidade. E é nesse cenário que Thaís vive Isabella, uma mulher marcada por conflitos internos e profundos — papel que se transforma em um verdadeiro divisor de águas na carreira da atriz.

O desafio é grande: além de Isabella, Thaís também dá vida a Máxima, uma mulher sedutora, misteriosa e de personalidade oposta à da protagonista. O papel duplo exigiu entrega emocional, preparação intensa e versatilidade em cena, elementos que a atriz encara como o auge de sua maturidade artística.

Em entrevista à Coluna Mariana Morais, do Correio Braziliense, Thaís comemora os 18 anos de carreira com entusiasmo e gratidão: “É um presente! A Isabella é diferente de tudo o que já fiz. A complexidade dela me instigou".

"O desejo de toda atriz é ter personagens desafiadores, possibilidades variadas de construção, histórias interessantes pra contar e uma mensagem importante pra deixar pro público. Foi exatamente isso que ela, na verdade elas: Isabella/Máxima, me deram! Foi a melhor maneira de atingir a maioridade da carreira (risos)! Eu só sei agradecer!”, complementa.

“Era pra ser!”

Thaís revela ainda que o convite para o papel veio de forma inesperada — e, segundo ela, quase “mágica”: “Eu sempre acho que os personagens escolhem a gente. Fiz teste pra uma outra personagem, não passei, mas me veio a Isabella/Máxima".

"Conforme lia os episódios, ia dando pulos de alegria! Os pensamentos eram mais ou menos assim: ‘Uau, quantas informações interessantes! Como ela tem presença! Como é intensa! Caramba, ela cria uma outra personalidade! Uma bem diferente da outra! A Máxima é muito sedutora! Gente, elas vão causar! Que legaaaal! Que final lindo!’. Fiquei eufórica! Era pra ser!”, completa a artista, em meio aos risos.