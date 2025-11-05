Asis Soares e Candy Bellotto emocionam com o lançamento de "Feel the Power of Love"

A união de dois grandes talentos resultou em uma das canções mais belas de 2025. Candy Bellotto e Asis Soares lançam o single “Feel the Power of Love”, uma música que promete tocar o coração do público e ocupar lugar de destaque nas principais paradas musicais.

Com uma sonoridade envolvente e uma produção cuidadosamente elaborada, a faixa celebra a força da natureza e do amor em sua forma mais pura. O dueto entre Candy e Asis se destaca pela harmonia e pela emoção transmitida em cada verso, revelando uma conexão artística rara e autêntica.

“Essa música nasceu do desejo de traduzir em som a energia que une as pessoas e o planeta. É sobre sentir o amor como algo universal, que atravessa fronteiras e conecta todos nós”, comenta Candy Bellotto.

Além da potente mensagem, “Feel the Power of Love” traz arranjos modernos e uma pegada internacional, evidenciando a versatilidade e o talento dos artistas. O resultado é uma experiência musical que mistura emoção, espiritualidade e sofisticação.

Ouça agora Feel the Power of Love em todas as plataformas digitais e deixe-se envolver por essa celebração ao amor e à vida.