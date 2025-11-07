Luiza Malavazzi perde quase 10 kg e define o abdômen após mudar completamente seu estilo de vida

A apresentadora, influenciadora e modelo Luiza Malavazzi compartilhou uma transformação que vai muito além da estética: a mudança de hábitos que a fez eliminar quase 10 kg, conquistar definição abdominal e adotar um novo estilo de vida.

Segundo Luiza, o segredo não está em dietas da moda ou restrições extremas, mas em consistência e escolhas inteligentes. “Eu reduzi o açúcar em 80%, excluí o álcool da minha vida e comecei a treinar seis vezes por semana. A diferença no corpo e na disposição foi enorme”, conta.

A rotina da apresentadora inclui musculação, cardio, pilates e muay thai, além de aulas de spinning, que ela afirma terem ajudado especialmente na definição das pernas. “O treino virou parte do meu dia, algo que eu realmente gosto de fazer”, diz.

Mas o ponto mais importante, segundo ela, está na alimentação. “A barriga se ganha e se constrói na cozinha”, afirma Luiza. “Eu prefiro comer o mais natural possível, evitando ultraprocessados. Sigo o lema de desembalar menos e descascar mais.”

Luiza também deixa um conselho para quem quer começar: “Não precisa fazer dietas malucas como a do ovo ou do líquido. Comece aos poucos, dia após dia. Se a rotina é corrida, vá pelo menos três vezes por semana. O importante é sair do sedentarismo.”

Para ela, alimentação saudável e exercícios físicos são essenciais, mas o verdadeiro diferencial é a constância. “Não foi um milagre, foi mudança de hábito. E hoje posso dizer que vivo com muito mais energia, leveza e autoestima.”