Matheus & Lorenzo preparam lançamento de "Saudade Não Faz Curva", em parceria com Traia Véia

Saudade é a palavra perfeita para traduzir o que o novo hit de Matheus & Lorenzo promete despertar nos corações ainda apaixonados. A dupla se uniu a Vini, Pedrinho, Dario e Edu — o grupo Traia Véia — para um feat que tem tudo para se tornar trilha sonora de muita gente.

Com versos como “Se eu não atendo, cê apela pra uma foto nua. Aí minha saudade não faz curva”, a canção conta a história de um homem que tenta superar um relacionamento, quase virando a chave, mas acaba sendo surpreendido por uma ligação da pessoa amada no meio da madrugada.

“A nossa relação com o Traia Véia não é de hoje! Quando eles lançaram a música ‘Equivocada’, junto com Gusttavo Lima, era uma música que a gente também tinha gravado. Quando ela estourou, várias pessoas começaram a nos ligar dizendo: ‘Olha, a música de vocês!’. Na verdade, não era uma exclusividade nossa, e ficamos felizes demais com o sucesso deles”, relembra Matheus.

Depois desse episódio, a vontade de gravar algo em conjunto só aumentou. “Quando recebemos ‘Saudade Não Faz Curva’, pensamos na hora em convidar os meninos pra criar ainda mais história juntos — e eles toparam de imediato. A música, a produção, o clipe... tudo ficou incrível, e estamos muito ansiosos pra mostrar pra vocês”, completa Lorenzo.

Na estrada desde 2017, Matheus & Lorenzo vêm conquistando o público com uma sonoridade que combina a força do sertanejo com releituras e influências da música popular brasileira. A dupla já acumula mais de 25 milhões de visualizações no canal oficial do YouTube e se prepara para mais um grande lançamento: “Saudade Não Faz Curva” chega a todas as plataformas digitais no dia 21 de novembro.