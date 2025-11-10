‘Príncipe do Agronejo’ apresenta repertório diferenciado com viola caipira e corridos mexicanos

Cantor, compositor, jovem e carismático, com voz potente e inconfundível, qualidades que o fizeram ganhar o carinhoso apelido de “Príncipe do Agronejo”, título que reflete seu equilíbrio entre a juventude dos quase 21 anos, o talento e a presença de palco. Além, claro, da boa aparência do cantor. Esse é Gabriel Sales.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O cantor fala sobre a mistura que traz em seus shows com ritmos diferenciados mas, sempre, trazendo junto a viola caipira, marca registrada em suas canções.

“Acredito muito que nosso diferencial está justamente na sonoridade. A nossa proposta nos shows é um pouco diferenciada, uma mistura do sertanejo com influencias dos corridos mexicanos, junto com a viola caipira sempre presente. Ao mesmo tempo tem uma pegada mais country, mais moderna. Eu acho que é um som novo, autêntico, essa é a minha identidade. A ideia é sempre mostrar que da pra inovar dentro do sertanejo e sem perder a essência.” afirma Gabriel.

Corridos mexicanos é um gênero musica; tradicional mexicano, como o nome diz, e fala muito sobre temas como eventos históricos, heróis populares, conflitos sociais e romance. Como características usa-se instrumentos como violão, trompete, acordeão e guitarrón. Um ritmo popular no México mas pouco explorado no Brasil.

A carreira do artista é marcada por feats de sucesso, redes sociais sempre movimentadas e atualizadas, mais de 25 milhões de streams nas plataformas digitais e uma base sólida de mais de 400 mil ouvintes no Spotify, além de fãs espalhados por todo o Brasil. Em 2024, uma de suas músicas, “Agro no Topo”, foi tocada no reality A Fazenda 16, um hit escolhido pela produção sempre que os participantes se dedicavam às atividades rurais.

Uma das músicas mais acessadas é a “Country de Fé”, um trabalho romântico que une banjo, piano, viola caipira e elementos do country americano. “Essa música é diferente de tudo o que já lancei. Uma pegada mais romântica. Eu me encontrei nela, desde que ficou pronta eu escuto todos os dias e ainda me arrepio. É isso que eu quero que o público sinta também. É uma música que, até hoje, eu não enjoo e não canso de escutar” finaliza Gabriel sobre su trajetória.