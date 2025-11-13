InícioColunistas#Mariana Morais
Biógrafo de Maguila vai revelar curiosidades do lutador no "Horas Bolas Podcast"

Atração tem como convidado Fernando Tucori, autor do livro "Welcome Maguila"

Fernando Tucori, jornalista e biógrafo que acompanhou por 10 anos a carreira de um dos maiores boxeadores do país: Adilson Rodrigues, o lendário Maguila é o convidado do "Horas Bolas Podcast" desta quinta-feira (13).

Na atração, que vai ao ar às 17h15, Tucori vai contar tudo sobre a trajetória de Maguila — os bastidores, as glórias e os desafios — e ainda revelar por que o seu livro, "Welcome Maguila”, ainda não foi lançado mesmo depois de pronto.

Fernando Tucori ficou 10 anos pra escrever o livro sobre a vida e carreira de Maguila. Para fazer isso, ele teve que aprender boxe para entender o que é o mundo desse esporte. Além de entrevistar os irmãos do Maguila e a esposa, o jornalista entrevistou alguns adversários que ganharam e perderam do Maguila.

Ele conversou também com o sócio de Luciano do Valle, que trouxe o Maguila aos holofotes e à TV. Na obra, o biógrafo revela que Maguila quando chegou nos EUA tinha uma faixa dizendo "Welcome Maguila". O boxeador ficou revoltado, queria bater na pessoa e disse que ninguém ia comer ele.

Outro episódio que Fernando conta é de quando Maguila estava doente e não sabia. O lutador também chegou a dar um tapa numa criança quando trabalhava com Tom Cavalcante na TV. O menino tinha feito um chifrinho nele e o boxeador não aceitou a brincadeira.

